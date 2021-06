PSG : Rafinha à vendre, ça mord enfin

Dans : PSG.

Désireux d’alléger sa masse salariale et de vendre au moins un joueur au milieu de terrain, Leonardo ne retiendra pas Rafinha.

Peu utilisé par Mauricio Pochettino cette saison, le frère de Thiago Alcantara est sur la liste des transferts au PSG. Et pour cause, la signature de Georginio Wijnaldum ne va pas aider Rafinha à se faire une place dans le onze de l’entraîneur argentin. Un an seulement après son arrivée au Paris SG, celui qui était apprécié de Thomas Tuchel avant le départ de l’Allemand pour Chelsea, est sur le départ. Et à en croire les informations obtenues par Gianluca Di Marzio, il pourrait rebondir chez un géant d’Europe. Effectivement, l’AC Milan s’est renseigné sur la situation de Rafinha, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023.

L'AC Milan sur le coup

Le club lombard souhaite renforcer son milieu de terrain après le départ annoncé de l’international turc Hakan Calhanoglu à l’Inter Milan. La piste de Rafinha est creusée, mais ne fait pas encore office de priorité pour le board de l’AC Milan. Et pour cause, Hakim Ziyech, qui ne parvient pas à s’imposer comme un titulaire aux yeux de Thomas Tuchel à Chelsea, est l’option n°1 des Rossoneri. Adam Ounas (Naples) et Amine Adli (Toulouse) sont également pistés, mais le nom de Rafinha est aussi sur la table. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui ne réclamera pas une montagne d’or pour libérer son n°10 brésilien, recruté pour zéro euro en provenance du FC Barcelone il y a un an. A ce poste de milieu de terrain, d’autres joueurs du PSG ne seront pas retenus en cas de proposition correcte. On pense à Danilo Pereira, Ander Herrera ou encore Leandro Paredes, dont le salaire n’est pas en adéquation avec son statut et son niveau selon le directeur sportif parisien Leonardo.