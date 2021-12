Pochettino au PSG, Serge Aurier a un gros soupçon

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cela fait maintenant un an que Mauricio Pochettino est à la tête du PSG et pour l’instant, l’Argentin n’a convaincu personne.

Que ce soit les supporters, les joueurs ou les observateurs, tout le monde est dubitatif au sujet de Mauricio Pochettino. Certes, l’indulgence est parfois de mise pour l’Argentin qui bénéficie de son statut d’ancien capitaine du PSG. Mais concrètement, l’ex-entraîneur de Tottenham ne parvient pas à imprimer sa patte sur son équipe. C’est encore plus criant cette saison avec des prestations très décevantes et des résultats en dents de scie y compris en Ligue des Champions malgré la laborieuse qualification. Ancien joueur du Paris Saint-Germain, un certain Serge Aurier connait très bien Mauricio Pochettino pour avoir évolué sous ses ordres chez les Spurs. Et pour l’actuel défenseur de Villarreal, qui s’est confié à ce sujet au micro de Canal +, il y a quelque chose de pas clair avec Pochettino au PSG. Comme si l’Argentin était bridé, empêché de faire ce qu’il veut.

Pochettino bridé au PSG ?

« Dans le style de jeu, ça me choque un peu. Je connais l’entraîneur et sa mentalité. Est-ce qu’on le laisse faire vraiment ce qu’il a envie de faire ? Le contenu de Tottenham et du PSG ce n’est pas la même chose. Je pense qu’il n’est pas le seul fautif » analyse Serge Aurier, pour qui malgré cela, le Paris Saint-Germain est l’un des grands favoris en Ligue des Champions. « Pour moi, ce sont les grands favoris. J’espère qu’ils vont aller dans le dernier carré. Je ne pense pas qu’ils se manqueront cette année, avec les joueurs qu’ils ont. Je pense qu’ils vont prendre le rythme et qu’on verra un meilleur visage du PSG » espère Serge Aurier, grand supporter du Paris Saint-Germain et qui rêve bien sûr de voir le club de sa ville décrocher une première Ligue des Champions cette saison.