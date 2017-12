PSG : Rabiot, Verratti, la chicha fait un massacre balance Riolo

Dans : PSG, Ligue 1.

Après ses défaites à Strasbourg (2-1) et sur le terrain du Bayern Munich (3-1), le Paris Saint-Germain n’est pas épargné par les critiques.

Tout le monde cherche les raisons de ces deux premiers revers de la saison. Un manque d’implication de certains joueurs, les mauvais choix d’Unai Emery, l’excès de confiance… De son côté, Daniel Riolo va beaucoup plus loin. Selon le consultant de RMC, les Parisiens, ainsi que tous les autres pensionnaires de Ligue 1, sont notamment victimes du nouveau fléau du football français : la consommation de chicha.

« Personne n'a envie de le dire mais ce sera bientôt révélé. Tu compares les tests physiques de mecs comme Rabiot ou Verratti d'il y un an et ceux de maintenant, après consommation de chicha, tu verras quels sont leurs résultats. Non seulement c'est nocif, mais aujourd'hui dans le football français on est à l'état de catastrophe, a dénoncé Riolo. Les médecins et dirigeants de clubs n'osent pas le dire parce qu'ils ont peur des emmerdes. Si tu vas prendre les tests physiques au PSG, tu verras les inquiétudes sur certains cas. C'est un fléau dans les clubs ! » Heureusement que Serge Aurier n'est plus là...