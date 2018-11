PSG : Rabiot vendu au mercato hivernal, Paris ne dit plus non

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le douloureux feuilleton Adrien Rabiot entre dans le « money-time » pour les dirigeants du Paris Saint-Germain.

Et pour cause, l’international français n’a toujours pas prolongé sous contrat, lequel expire en juin prochain. Cela signifie que dès janvier, le milieu de terrain de 23 ans sera autorisé à négocier avec les clubs de son choix en vue du prochain mercato estival. Un scénario catastrophique pour le PSG, qui verrait alors le joyau de son centre de formation partir pour zéro euro. Inenvisageable pour le roi des ventes, Antero Henrique. Ainsi selon Le Parisien, le directeur sportif portugais se prépare à un départ d’Adrien Rabiot au mercato hivernal.

« Selon nos informations, le directeur sportif du PSG se prépare désormais à tout, y compris à négocier un improbable transfert au mercato d’hiver. Ce projet peut sembler compliqué, voire irréaliste. Quel club, en effet, irait dépenser 10 millions d’euros d’indemnité de transfert pour acheter, dès janvier, un joueur qui deviendra gratuit six mois plus tard ? » s’interroge le quotidien francilien, qui précise qu’un homme espère toujours convaincre Adrien Rabiot de prolonger, en interne. Il s’agit évidemment du président Nasser Al-Khelaïfi, lequel n’a pas encore abdiqué, et serait prêt à tenter le tout pour le tout… même après le 1er janvier, au risque de ne récupérer aucune indemnité de transfert dans ce dossier. « Thomas Tuchel, lui, raisonne à plus court terme. L’entraîneur parisien mobilise toutes les énergies en vue des deux derniers matchs de poule de Ligue des champions. En cas de qualification pour les huitièmes de finale, il refusera de se séparer de l’un de ses rares milieux de terrain relayeurs » peut-on également lire. Bref, le dossier Adrien Rabiot est encore totalement indécis. Et risque de faire passer des nuits blanches aux dirigeants du PSG.