PSG : Antero Henrique sort de son mutisme... pour défoncer Rabiot

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce n’est clairement pas le souci principal du Paris Saint-Germain aujourd’hui, mais Adrien Rabiot a réussi à faire parler de lui ce mercredi soir.

Alors que son équipe se faisait sortir de manière assez humiliante par une équipe B de Manchester United au Parc des Princes (1-3) et disait une nouvelle fois adieu de manière prématurée à la Ligue des Champions, le milieu de terrain parisien a été vu en train de s’amuser en boite de nuit en toute fin de soirée. Si le message posté a été rapidement effacé quand cette attitude a commencé à s’ébruiter, le mal était déjà fait. Et c’est même remonté jusqu’à son plus grand ennemi à Paris, à savoir le directeur sportif Antero Henrique qui a dénoncé son attitude sur RMC.

« Je trouve inacceptable l’attitude et le manque de professionnalisme d’un joueur comme Adrien Rabiot envers le club, ses coéquipiers et ses supporters, juge le dirigeant parisien. Je rappelle que jusqu’au 30 juin 2019, il fait partie de notre effectif », a pesté le dirigeant portugais, déçu par cette sortie festive au timing peu inspirée. Néanmoins, Adrien Rabiot a bien veillé à ne pas commettre de faute professionnelle à proprement parler, puisqu’il était présent au Parc des Princes pour le match, et a ensuite simplement profité des jours de congés donnés par l’entraineur allemand pour digérer ce revers pour faire un décrassage à sa manière…