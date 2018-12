PSG : Rabiot s'est pris une claque à cause de lui

Dans : PSG, Ligue 1, Europa League.

Suite à la victoire du Paris Saint-Germain contre Liverpool en Ligue des Champions (2-1), Geoffroy Garétier a félicité Marquinhos... tout en rabaissant Adrien Rabiot.

Cette semaine, lors du succès du club de la capitale contre Liverpool, Thomas Tuchel a donné une véritable leçon tactique au maître en la matière, Jürgen Klopp. Si Bernat et Neymar ont marqué les deux buts, c'est surtout la défense francilienne qui a été parfaite contre les Reds. Outre les performances de Thiago Silva ou de Kehrer, Marquinhos a pleinement rempli son rôle. Milieu récupérateur en phase défensive et défenseur relanceur en phase offensive, l'international brésilien a réalisé un match plein. Ce qui ne fait pas les affaires d'Adrien Rabiot, une nouvelle fois mis sur le banc des remplaçants par son entraîneur et qui se dirige peu à peu vers la sortie en refusant toujours de prolonger son contrat au PSG... Pas une grosse perte selon Geoffroy Garétier.

« Marquinhos a été très en difficulté au match aller dans un rôle de sentinelle qui n'est pas fait pour lui. Là, il a donné l'exemple. C'est un joueur irréprochable depuis qu'il est au PSG. Rabiot ? C'est une décision qui va dans le droit fil de ce qui s'est passé avec l'équipe de France. On peut dire que c'est un choix courageux de Tuchel, mais ce jeune joueur qui a un talent extraordinaire est en train de se saborder. Dans l'attitude, il n'y est pas et pour moi il prend une leçon extraordinaire par Marquinhos. Poste ou pas poste, zone de confort ou pas zone de confort, le joueur va au charbon et il a terminé sur les rotules. Un jeune homme apprend », a lancé, sur Canal+, le journaliste, qui sait pourtant que Marquinhos apprécie guère d'évoluer au poste de sentinelle dans l'entrejeu. Pour satisfaire tout le monde, et surtout pour remplacer potentiellement Rabiot, Paris va sûrement recruter un nouveau milieu défensif en janvier prochain...