PSG : Rabiot n'est pas Busquets, remettez-le vite en relayeur !

Face à Angers, Adrien Rabiot était titulaire au poste de sentinelle en l’absence de Thiago Motta. Aux côtés de Marco Verratti et de Julian Draxler, l’international français a rayonné à ce poste qu’il n’apprécie pourtant pas spécialement. Depuis plusieurs mois, son positionnement ne cesse de faire débat. Selon Ali Benarbia, ancien joueur du PSG désormais consultant sur RMC, il est évident que l’international français est plus à l’aise au poste de relayeur. Selon lui, Adrien Rabiot n’est pas Sergio Busquets, et il ne le sera jamais…

« Il a cette capacité à jouer en sentinelle, oui. Mais ce joueur-là, il a des freins. Notamment au poste de milieu défensif. C’est un joueur qui va très vite, qui a une super patte gauche avec une bonne frappe que n’a pas ni Motta, ni Verratti et en plus il sait accompagner offensivement. Pour moi, il est meilleur en relayeur. C’est un gratteur de ballon mais ça ne sera jamais un Busquets ou un Motta dans le sens où lui peut exploser devant le but. Il n’a pas cette discipline pour jouer en 6 car parfois il joue contre-nature car il ne prend pas plaisir à être dans ce positionnement. Ce n’est pas un milieu défensif » a lancé le consultant. Reste que durant le mercato, Paris n’a pas su conclure l’arrivée de Fabinho et ne dispose donc que de Thiago Motta à ce poste. D’où l’utilité d’Adrien Rabiot à ce poste malgré ses réticences.