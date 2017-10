PSG : Rabiot le confirme, Neymar est une star qui n'a pas un melon zlatanesque

Dans : PSG, Ligue 1.

Avec Zlatan Ibrahimovic, les joueurs du PSG ont eu l'occasion de savoir ce qu'était une star du football pas vraiment modeste. Mais en faisant signer Neymar, qui est pourtant une taille au-dessus du géant suédois en matière de notoriété, le Paris Saint-Germain semble avoir fait mouche. Car de l'avis général au sein du vestiaire, malgré son énorme talent, Neymar est un joueur très simple qui ne prend pas ses coéquipiers et ses adversaires de haut.

Interrogé sur le cas Neymar, Adrien Rabiot avoue être emballé par la star brésilienne du PSG. « Il n’a vraiment pas l’air d’être comme ça, même sur le terrain. Ce n’est pas quelqu’un qui va se dire "je ne veux pas lui faire la passe parce que je ne veux pas qu’il marque" ou "je ne vais pas faire ça parce que je ne veux pas qu’il soit au-dessus de moi." Il n’est pas du tout comme ça, c’est au contraire qui rassemble tout le monde, qui va vers les autres et a besoin d’eux. C’est un leader mais il sait aussi se faire discret. C’est un mec bien, a confié le milieu de terrain international français du Paris Saint-Germain, qui se régale de pouvoir évoluer avec de telles stars du foot. Ce sont des joueurs qui veulent toujours avoir le ballon, qui veulent aller provoquer et qui ont besoin de ça. Des fois, c’est vrai qu’on va essayer de rechercher ces joueurs-là parce qu’ils sont des joueurs clés. Et puis, on ne va pas faire la fine bouche, ce sont des joueurs à qui on peut donner le ballon et on sait qu’il va se passer quelque chose. C’est un privilège de pouvoir jouer avec des joueurs comme ça. »