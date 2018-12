PSG : Rabiot absent à Bordeaux, la raison est connue

Dans : PSG, Ligue 1.

Sachant qu'il n'a pas réalisé le déplacement du Paris Saint-Germain avec ses coéquipiers chez les Girondins de Bordeaux, Adrien Rabiot ne figure donc pas sur la feuille de match ce dimanche soir. Si la raison aurait pu être sportive, vu que Thomas Tuchel n'a pas hésité à punir son milieu de terrain à plusieurs reprises ces dernières semaines, elle serait finalement tout autre...

Puisque L'Equipe annonce que le joueur de 23 ans « a été retenu dans la capitale pour des raisons familiales et n'était pas du voyage ». Malgré tout, cette excuse valable ne devrait pas pour autant arranger la situation de Rabiot à Paris, où il est désormais remplaçant et sur le départ à six mois de la fin de son contrat...