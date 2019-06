PSG : Rabiot à la Juventus pour 7ME, maman est d'accord !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Le long feuilleton Adrien Rabiot va probablement se régler très rapidement, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain dont le contrat s'achève le 30 juin, étant tout proche de signer à la Juventus. Ce dimanche, le quotidien sportif turinois Tuttosport annonce que les derniers détails de l'opération ont été réglés entre Véronique Rabiot, mère et représentante d'Adrien Rabiot, et les dirigeants de la Vieille Dame. Pour rafler la mise, ces derniers auraient accepté de verser un salaire de 7ME net par an au milieu de terrain de 24 ans, tout cela sur un contrat qui devrait aller jusqu'en 2024.

Les deux camps seraient donc proches de se donner rendez-vous pour parapher cet engagement, l'hypothèse d'une ultime rencontre entre Leonardo et Véronique Rabiot n'étant plus du tout d'actualité. Le directeur sportif du PSG a en effet compris que la rupture était totale entre les supporters et Adrien Rabiot et qu'une tentative de conserver ce dernier un peu plus longtemps ne serait positif ni pour le joueur, ni pour le Paris Saint-Germain. Le Barça ayant laissé la voie libre à la Juventus, tout devrait donc s'officialiser rapidement, cette opération n'ayant aucun impact sur les résultats financiers du Paris SG d'ici le 30 juin.