PSG : Quitter Paris cet hiver ? Ce n'est pas le plan assure Draxler

Dans : PSG, Ligue 1.

Joueur important au Paris Saint-Germain l’année dernière, Julian Draxler a commencé la saison sur le banc des remplaçants avec les arrivées cumulées de Kylian Mbappé et de Neymar.

Néanmoins, l’international allemand a retrouvé du temps de jeu ces dernières semaines grâce à une polyvalence repérée par Unai Emery. Désormais, c’est davantage au poste de milieu relayeur, voire parfois en numéro 10 qu’évolue l’ancien de Wolfsburg. Alors, pourquoi quitter le Paris Saint-Germain au mercato ? Selon lui, la question ne se pose pas. Pour l’instant…

« Si je suis toujours bien à Paris ? Oui, je suis heureux dans cette équipe, je veux toujours jouer. J’ai disputé les six derniers matchs en Ligue 1, et en Ligue des Champions je n’ai pas encore débuté. Mais c’est comme ça dans les grandes équipes. Je ne suis pas déçu, même si je ne suis pas un joueur de banc, c’est vrai… On verra dans les prochaines semaines. Je suis sûr que je jouerai davantage et que j’aiderai l’équipe » a confié dans Téléfoot celui qui devrait débuter le Classique du championnat sur le banc des remplaçants ce dimanche soir au Stade Vélodrome. Mais ne comptez pas sur lui pour baisser les bras, il compte bien regagner définitivement sa place.