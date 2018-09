PSG : Quitter le PSG ou bosser avec Neymar et Thiago Silva, il a choisi !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Son nom a été cité du côté de Strasbourg, mais c'est bel et bien sous le maillot de son club formateur, le Paris Saint-Germain, que Timothy Weah jouera cette saison. Déjà auteur d'un but en Ligue 1, c'était contre Caen lors de la 1ère journée, le fils de Mister Georges a reconnu qu'une réflexion avait eu lieu en famille cet été, mais que finalement tout le monde était d'accord que le fait de rester au PSG était le meilleur choix possible pour le jeune attaquant.

« C’était une décision familiale. Ma mère pense que je suis encore jeune et tendre. Il y a encore des choses à travailler. Elle pensait que si j’étais allé dans une équipe inférieure dans le même championnat, il y aurait eu beaucoup d’attentes pour porter l’équipe ou se battre pour une place dans le haut du tableau. Je ne pense que pas que je sois prêt pour cela. Je suis toujours prêt pour un défi, mais actuellement je m’entraîne avec le PSG, Neymar, Thiago Silva et je m’améliore chaque jour. J’ai l’impression que c’est le chemin à suive. C’est le choix que nous avons fait », a confié à Goal, en marge du match entre les Etats-Unis et le Brésil, Timothy Weah, qui du haut de ses 18 ans à bien la tête sur les épaules.