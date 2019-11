PSG : Comment Leonardo et Tuchel essayent de faire changer Neymar

Dans : PSG.

Sur le point d’enfin revenir sur le terrain après six semaines d’absence, Neymar sera attendu ce vendredi face à Lille.

L’attaquant brésilien s’est toutefois fait taper sur les doigts par son entraineur, qui n’a pas apprécié son passage express à Madrid en milieu de semaine pour faire acte de présence à la Coupe Davis de tennis désormais organisée par son ami Gérard Piqué. Une sortie qui lui a valu une remontrance de la part de Thomas Tuchel, qui assure ne pas être son père, ni être de la police, mais a laissé entendre que son numéro 10 aurait mieux fait de se reposer plutôt que de voyager entre deux entrainements. Et pour Le Parisien, ce rappel à l’ordre n’a rien d’innocent, sachant que Leonardo doit être aussi dans le coup, afin de faire comprendre à Neymar qu’il va désormais falloir être sérieux en dehors du terrain pour éviter les blessures.

« En clair Tuchel dit deux choses. Il y a le Neymar très investi sur le terrain et celui un peu moins en dehors. La charge est d’autant plus rude qu’elle est nouvelle de la part d’un entraîneur qui l’a toujours choyé et pris sa défense. Et l’on ne peut imaginer une seconde que Leonardo, le directeur sportif, ne partage pas ce point de vue », explique le quotidien francilien, qui aimerait que Neymar ne prenne plus aucun risque avec son état de santé, et mette donc toutes les chances de son côté de ne pas connaitre une nouvelle blessure.