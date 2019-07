PSG : Qui paiera 220ME pour Neymar ? Il connaît la réponse

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Même s'il reste silencieux, plusieurs indices laissent à penser que Neymar Jr veut réellement quitter le Paris Saint-Germain lors de ce mercato. Mais entre vouloir et pouvoir, il y a une sacrée différence surtout lorsqu'il s'agit de transférer le joueur le plus cher de la planète football. Dans une de ses vidéos, Didier Roustan a évoqué le dossier Neymar, et pour le journaliste il est très peu probable que ce dernier reparte au Barça à l'occasion de ce marché des transferts. Et il est même possible que le PSG soit le grand gagnant de ce gros coup de chaud provoqué par sa star brésilienne.

Une théorie que développe Didier Roustan. « Il est clair que le PSG se devait de resserrer les boulons avec Neymar. D’autant plus que le lascar ne manque pas d’air. Sportivement, il y a eu ces deux blessures même si on ne peut pas lui en vouloir. En termes d’image, elle a été catastrophique en France. Pas tellement à l’étranger. Il a quand même boosté le PSG. Le PSG doit parvenir à cadrer Neymar. Pas recadrer puisqu’il n’a jamais été cadré. Il n’y aura pas de bras de fer car le PSG a merveilleusement joué le coup “Tu veux partir ? OK, mais il faut juste qu’on s’y retrouve”… ça c’est imparable pour Neymar. Il est écouté. Aux alentours de 200-220ME ça passera. Le problème, c’est que cette somme pour un joueur compliqué et un peu fragile, qui va la miser ? Neymar est un peu dans la ratière. Le président du Barça n’est pas un fan de Neymar qui l’a insulté. Tu as Messi, Suarez, Coutinho, Griezmann, Dembélé. En quoi sportivement tu as besoin de Neymar ? Je ne pense pas qu’ils vont pousser. Ce ne sera pas un drame s’il ne signe pas. Il a intérêt à faire profil bas et faire une grande saison avec le PSG. Mais la Ligue 1 n’a pas le niveau pour un tel joueur. C’est trop facile pour lui. Et comme pour le mec c’est tout pour sa gueule. S’il part du PSG, c’est que le club ne voulait pas le garder », avance le journaliste spécialisé, qui ne voit pas comment Neymar peut quitter Paris cet été, sauf si Nasser Al-Khelaifi et l'émir du Qatar ne veulent plus de lui.