PSG : Quelle accélération, Neymar est déjà en vacances au Brésil !

Dans : PSG, Ligue 1.

Les supporters parisiens ne vont certainement pas s’en plaindre vu le niveau affiché par leur star en Ligue des Champions, mais Neymar a zappé la fin d'année civile du PSG.

Entre les matchs remis et les soins pour sa blessure aux adducteurs, le Brésilien a simplement fait son récital contre l’Etoile Rouge de Belgrade avant de rester aux soins, et de partir en vacances plus tôt que tout le monde. En effet, en début de semaine, l’ancien barcelonais a été autorisé à partir en avance, et s’est envolé pour le Brésil dans la foulée du match de ses coéquipiers à Orléans en Coupe de la Ligue.

Un secret bien gardé par le Paris Saint-Germain, qui continue de bichonner Neymar en lui octroyant à chaque fois qu’il le peut des jours de vacances en plus. Résultat, le joueur était dès jeudi en train de poster des photos sur Instagram avec sa famille. Un repos qui durera jusqu’au 1er janvier, puisque l’attaquant du PSG est attendu le 2 janvier, à la veille de la reprise, pour faire le point sur sa blessure aux adducteurs qui l’a empêchée d’enchainer les matchs en ce mois de décembre. Mais au moins, elle lui aura permis d’avoir quelques jours de vacances de plus…