Violent et alcoolisé, Neymar était le caïd du PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Moins brillant sur le terrain lors de ses derniers mois au PSG, Neymar n'était pas meilleur en coulisses. Le vestiaire le détestait lors de sa dernière saison à cause de ses dérapages violents, notamment envers Vitinha.

Mercredi soir, Neymar a accueilli la défaite du PSG contre Barcelone avec le sourire. Il a en effet posté un message avec des émojis pour célébrer Raphinha. Il en a profité pour reposter des messages se moquant des performances de Dembélé et Mbappé. Depuis son départ, Neymar n'hésite pas à s'en prendre au PSG. Il n'a pas apprécié le fait d'être mis à la porte du club, que ce soit par la direction ou par les supporters. Cependant, France Football révèle dans un article que ce sont bien les autres joueurs parisiens qui le détestaient le plus lors des derniers mois. Neymar s'est rendu coupable de comportements violents et d'un manque de sérieux criant à l'entraînement.

Neymar brutalisait Gharbi et Vitinha

Le magazine footballistique rapporte que le Brésilien arrivait souvent ivre à l'entraînement, au point de susciter dégoût et mépris chez les autres parisiens. Mais, Neymar pouvait faire bien pire. Un témoin a révélé le côté violent du Brésilien à France Football. Mis en colère par un adjoint de Christophe Galtier, Neymar s'est défoulé sur...Ismaël Gharbi qui lui avait pris le ballon au cours d'un jeu. « Neymar l’a rattrapé pour lui mettre une balayette et un coup dans la tête alors qu’il était au sol. Tout le monde était choqué… Sur la fin, il n’était vraiment pas sympa », indique t-il.

On raconte les derniers mois de Neymar, on propose un entretien avec Jakub Jankto, premier international en activité à faire son coming out, on présente le boss de Foot Manager, on amène à Côme avec Fabregas, on embarque pour découvrir Davide Ancelotti. Lourd. Très lourd. Demain. pic.twitter.com/2VtPPjxpO5 — Olivier Bossard (@Olichebo) April 12, 2024

Vitinha était l'autre tête de turc du joueur brésilien. Selon le même témoin, Neymar se montrait « odieux » envers le milieu portugais, n'hésitant pas à l'insulter régulièrement alors que Vitinha est décrit comme calme. De quoi le faire haïr des autres joueurs du PSG, sauf de Lionel Messi. Les deux ex-compères du Barça se soutenaient même dans leurs altercations respectives : Neymar avec Vitinha et Messi avec Achraf Hakimi. Seul l'imposant Sergio Ramos arrivait à remettre en place l'agité Neymar. Dans un tel contexte, la direction parisienne n'avait d'autre choix que de se séparer de ces deux stars toxiques pour le PSG.