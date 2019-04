PSG : Quatre forfaits et deux incertains pour la réception de Nantes

Dans : PSG, Coupe de France, FC Nantes.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain accueille Nantes dans le cadre des demi-finales de la Coupe de France.

Et pour cette rencontre, Thomas Tuchel sera privé de plusieurs éléments importants, notamment sur le plan offensif. En effet, le coach allemand a confirmé devant les médias ce mardi que Di Maria, Cavani et Neymar étaient indisponibles, tout comme Thomas Meunier. Par ailleurs, un doute existe autour de Draxler et Dani Alves, qui pourraient intégrer le groupe. Ils ont néanmoins peu de chances de débuter la rencontre face aux Canaris…

« On prépare chaque match sérieusement, les joueurs sont prêts à jouer. On doit tout donner. Nantes défend serré, agressif et avec beaucoup de centres, nous devons bien défendre et joueur attentivement. C’est un match décisif, c’est une demie, on veut gagner. Ce sera un match serré et intense mais on veut gagner, c’est clair » a par ailleurs confirmé l’ancien coach du Borussia Dortmund avant cette rencontre.