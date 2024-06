Le PSG lui fait une offre en or, il n'aurait jamais du l'accepter

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Alors que son aventure au Paris Saint-Germain s’est achevée cet été, Layvin Kurzawa revient sur sa prolongation de contrat en 2020 qui a surpris tout le monde, lui le premier.

C’est officiel, Layvin Kurzawa ne sera plus un fardeau pour le Paris Saint-Germain. Arrivé en 2015 dans la capitale en provenance de Monaco contre un chèque de 25 millions d’euros, le latéral gauche est resté neuf ans au PSG sans jamais avoir su s’imposer comme un titulaire indiscutable aux yeux de ses différents entraîneurs. En 2020, sa carrière bascule lorsque Leonardo, qui était à l’époque le directeur sportif du PSG, lui avait proposé à la surprise générale une prolongation de contrat de quatre saisons assortie d’une revalorisation salariale. Barré par Juan Bernat à ce moment-là, le défenseur international français avait accepté cette proposition du club avant de disparaître du paysage footballistique du club. Cette saison avec Luis Enrique, il n’a disputé que 8 petites minutes contre Strasbourg en Ligue 1 au mois d’octobre.

Kurzawa revient sur sa prolongation surprise au PSG

Malgré un prêt à Fulham en deuxième partie de saison 2022/2023 qui a tourné court en raison d’une blessure, le joueur n’a jamais su trouver sa place dans le collectif parisien et son salaire XXL n’a pas non plus aidé les clubs à se positionner sur lui. Dans un entretien à Média Carré, le désormais ex joueur du PSG est revenu sur l’épisode de sa prolongation de contrat : «Cette prolongation, je ne l’ai pas comprise. J’étais chez moi à l’époque, il y avait un transfert avorté avec la Juventus. Qui dit non à un contrat où on t’augmente ? Pour mes enfants et tout ce qui m’entoure, c’est de la stabilité, je pensais aussi pouvoir regagner ma place. Si c’était à refaire, je ne l’aurais pas fait. Je ne dirais pas que c’était une connerie, mais que j’aurais dû plus y réfléchir», a-t-il affirmé. Désormais âgé de 32 ans, Kurzawa, qui a quasiment passé une décennie à Paris, va devoir trouver un club pour se relancer et ne pas terminer sa carrière sur un sentiment d’échec.