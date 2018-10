PSG : Quand Neymar veut se marrer à Paris, il a son idole

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar est plutôt du genre bon vivant, la star brésilienne du Paris Saint-Germain ayant toujours autour de lui ses vieux potes, les fameux Toiss, amis d'enfance de Neymar, qui se sont installés dans la capitale en même temps que l'ancien barcelonais. Mais s'il veut se marrer au sein du vestiaire du PSG, Neymar n'a aucune hésitation. Et là encore c'est à une vieille connaissance que l'attaquant du Brésil et du Paris SG fait confiance. En effet, Neymar avoue que Daniel Alves est le boute-en-train du groupe parisien.

Et Neymar d'en dire plus. « C'est un gars incroyable. J'aime quand il poste des vidéos de lui en train de chanter. La façon dont il vient dans le vestiaire, il blague avec tout le monde, il garde toujours notre moral haut, il a une bonne énergie. Il donne des surnoms à tout le monde. Il a toujours une histoire différente à raconter, mais ce que nous aimons le plus c'est quand il poste une vidéo sur Instagram, il commence à chanter. Nous rions beaucoup et nous adorons quand il fait ça. Son surnom c'est "Le bon fou". C'est le plus vieux, mais il est incroyable », explique le joueur du Paris Saint-Germain dans The Players Tribune où Neymar réalise un entretien croisé avec Stephen Curry, la star de la NBA.