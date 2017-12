PSG : Quand le CM de Paris tape sur Tolisso le Lyonnais

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

En grande difficulté à Munich, le Paris Saint-Germain n’a pas affiché sa maitrise habituelle en première période. Il en va de même pour le community manager du club francilien, qui s’est lâché sur les réseaux sociaux, s’en prenant notamment à Corentin Tolisso. Le milieu de terrain du Bayern Munich a tout d’abord été accusé d’avoir donné un coup à Neymar après avoir célébré son but, histoire de bien énerver le Brésilien. Ensuite, c’est lors de l’altercation devant le but d’Areola que Tolisso a été critiqué par le compte officiel du PSG. Formé à Lyon, l’international français a été accusé d’être « à bonne école » en ce qui concerne les embrouilles et le coup que Daniel Alves se plaint d’avoir reçu au ventre. Un petit mot, Jean-Michel Aulas ?

38' Tolisso célèbre son but sur le coup d'envoi en mettant un petit coup à @neymarjr. #FCBPSG — PSG Officiel (@PSG_inside) 5 décembre 2017