PSG : Kylian Mbappé reste au Paris SG, il officialise sa décision !

Kylian Mbappé est sorti de son mutisme ce dimanche lors de Téléfoot, la star française du Paris Saint-Germain n'ayant pas réagi depuis l'élimination du club de la capitale en Ligue des champions face à Manchester United. Apparu très marqué, le champion du monde a reconnu qu'il avait du mal à dormir depuis ce cruel échec dans une compétition qui était l'objectif principal du Paris SG. Mais, malgré cette énorme désillusion, Kylian Mbappé a déjà fait savoir qu'il était déterminé à rester au PSG afin de laver cet affront la saison prochaine.

Une déclaration claire et nette. « C’est sûr je serai la saison prochaine au Paris Saint-Germain. Avec ce qu’il vient de se passer, et même si avant c’était déjà acté, avec les problèmes que va engendrer cette élimination ça ne sert à rien que ma situation personnelle vienne en rajouter. C’est clair et c’est précis.... », a prévenu un Kylian Mbappé déjà très déterminé et qui fait taire d'un seul coup toutes les rumeurs sur un possible transfert l'été prochain vers le Real Madrid ou ailleurs.