PSG ‍: Provoqué sur X, Mbappé dégomme Bertrand Latour

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Ligue 1, le PSG s'est imposé dans la douleur sur la pelouse du Stade Brestois. Kylian Mbappé a beaucoup fait parler de lui.

Le PSG peut souffler. A Brest ce dimanche en tout début d'après-midi, les joueurs de Luis Enrique sont passés par toutes les émotions. Dans des conditions difficiles liées au climat, Paris a vite fait la différence et mené 2 buts à 0. Mais c'était sans compter sur un Stade Brestois bien surprenant qui a fini par réduire la marque puis égaliser. Et avec un peu plus de réussite, les Bretons auraient même pu prendre l'avantage. Finalement, en fin de rencontre, Kylian Mbappé marquera un but suite à un penalty marqué en deux temps. Et ce but, Mbappé n'a pas manqué de le célébrer en allant chambrer comme il se doit le public brestois. Une attitude contestée mais qui s'expliquerait par le fait qu'un de ses partenaires (Achraf Hakimi) du PSG se soit fait insulter.

Mbappé fait taire les haters

Bah bien sûr et j’aurai même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier.

Certains ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football peu importe le niveau…. https://t.co/KdSDPkSEUC — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 29, 2023

Bertrand Latour n'a d'ailleurs pas tardé à poster sur son compte X qu'un capitaine de l'équipe de France ne devait pas se comporter de la sorte. Un post qui a fait réagir vivement Kylian Mbappé, qui lui a répondu très sèchement : « Bah bien sûr et j’aurai même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Certains ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football peu importe le niveau… ». Bien évidemment de quoi enflammer le réseau social nouvellement détenu par Elon Musk, entre ceux qui comprennent le comportement du Français et ceux qui insistent sur le fait qu'il a manqué d'humilité. En tout cas, pas de quoi forcément arranger les relations entre la presse et le PSG. Bertrand Latour, lui, avait déjà eu quelques remarques de la part de Didier Deschamps suite à une note jugée trop basse par le sélectionneur qu'il avait donnée à Eduardo Camavinga lors du dernier rassemblement de l'équipe de France.