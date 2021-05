PSG : Propos racistes contre Di Maria, un journaliste s'excuse

Dans : PSG.

Angel Di Maria a craqué en seconde période contre Manchester City, et le joueur argentin a logiquement été expulsé. Un journaliste s'est lâché, avant de reconnaître ses torts.

Angel Di Maria a subitement disjoncté mardi soir à l’Etihad Stadium, le joueur collant un coup à la cheville de Fernandinho, lequel avait bien pourri la situation. A bout de nerfs, l’ailier du PSG a proféré quelques jurons à destination du joueur des Citizens avant de rentrer vers les vestiaires après avoir reçu un carton rouge justifié. Commentant en direct ce match de Ligue des champions sur la chaîne nord-américaine CBS Sport, Jim Beglin a expliqué que « Di Maria avait eu une réaction typique du tempérament latino ». Des propos qui ont fait scandale auprès des téléspectateurs concernés et qui ont incité le journaliste à présenter ses excuses à destination d’Angel Di Maria et de la communauté latino. Via Twitter, Jim Beglin a reconnu qu’il avait dérapé et qu’il allait retenir la leçon.

Via Twitter, le journaliste anglais a donc plaidé coupable estimant vouloir retenir cette leçon. « Je m’excuse pour la remarque culturellement insensible. J’ai utilisé à tort un stéréotype racial. C’était inapproprié et inacceptable. Les mots ont un impact fort et je comprends la sévérité de ce que j’ai dit quand Angel Di Maria a été expulsé. Je vais apprendre de cela et être meilleur la prochaine fois », a indiqué Jim Beglin. Un message qui a provoqué des réactions multiples, puisque ses followers ont surtout été surpris que ce dernier présente des excuses pour des propos qui, selon eux, ne cassent pas trois pattes à un canard et n’avaient strictement rien de racistes.