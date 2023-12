PSG ‍: Problème à la visite médicale, Moscardo repart au Brésil

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Recrue annoncée du PSG au milieu de terrain, Gabriel Moscardo n'a pas passé la visite médicale avec succès. Blessé au pied, il repart au Brésil se faire opérer et va être absent trois mois. Mais il devrait tout de même signer à Paris .

L’année 2023 se termine sur une très mauvaise nouvelle pour les supporters du Paris SG. Deux recrues étaient arrivées cette semaine au centre d’entrainement, et devaient donc signer la semaine prochaine avec l’ouverture du marché des transferts. Il y a néanmoins eu un souci lors de la visite médicale de Gabriel Moscardo, Le milieu de terrain de 18 ans, arrivé du Corinthians pour la coquette somme de 20 millions d’euros, n’a en effet pas satisfait aux tests de la deuxième journée en raison d’une blessure au pied. Un problème a été détecté et remet tout en cause puisque cela va provoquer son opération au pied droit, et une absence de trois mois.

Le joueur ne sera pas disponible avant le mois d’avril, ce qui est très embêtant pour le PSG, qui comptait sur lui pour renforcer son milieu de terrain en vue de la deuxième partie de saison. « Après les derniers tests, il s’avère que j’ai besoin d’une opération chirurgicale mineure au pied et je vais être absent pendant trois mois. Je reviendrai encore plus fort. 2024 sera une année merveilleuse », a fait savoir le joueur brésilien sur son compte Instagram. Ce dernier ne signera donc pas tout de suite au PSG, même s’il reste plus que probable que cette venue soit simplement repoussée et non pas totalement à l’abandon. Moscardo est reparti au Brésil pour subir cette intervention qui va avoir lieu dans les prochains jours.