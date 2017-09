PSG : Pourquoi le départ de Draxler ne fait plus de doute

Dans : PSG, Mercato.

Entré en toute fin de match face au Bayern Munich ce mercredi, Julian Draxler n’a pas vraiment pu se montrer face à une équipe de son pays.

Les téléspectateurs allemands qui suivaient cette rencontre se sont bien rendus compte que l’ancien de Wolfsburg passait désormais en cinquième position dans la hiérarchie offensive du PSG, derrière Angel Di Maria qui faisait son retour. Une dégringolade qui ne peut avoir qu’une seule conséquence : son transfert cet hiver. Au moment d’évoquer son cas, le journal Bild est sans équivoque, il devra changer de club au mois de janvier, et ce pour trois raisons.

Tout d’abord le fait que l’horizon semble bouché pour lui, et jouer de temps en temps cinq minutes en fin de match ne peut pas satisfaire un joueur de sa trempe. Ensuite car dans quelques mois, il y a une Coupe du monde qui se dispute en Russie et une absence totale de rythme et de confiance pourraient priver Draxler de ce grand rendez-vous. Enfin parce que le PSG a tout de même besoin de vendre des joueurs majeurs pour aider à équilibrer ses comptes en vue de la fameuse enquête de l’UEFA sur ses dépenses estivales. Résultat, un retour en Bundesliga, ou un passage en Angleterre où quelques clubs le suivent, pourrait bien faire le bonheur de tout le monde dans trois mois.