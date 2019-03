PSG : Pour vendre Paris au monde, Neymar, Mbappé et le PSG c'est royal !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Paris n'a pas eu besoin du football pour être l'une des villes les plus appréciées au monde, il suffit de voir le flot incessant des touristes qui viennent spécialement en France pour visiter la capitale pour s'en rendre compte. Mais la montée en puissance du Paris Saint-Germain et de ses stars, dont Neymar Jr et Kylian Mbappé, ont rendu encore plus sexy l'image donnée par Paris à l'étranger. Interrogé dans Le Parisien, l'ambassadeur de France en Angleterre avoue que ce PSG version 2019 est un vrai plus lorsqu'il s'agit de vendre les qualités de la capitale.

Le Paris SG a en effet donné une excellente image à l'étranger et notre représentant de l'autre côté de la Manche sait que cela est important. « L’image du PSG en Angleterre ? Elle est bonne. Le PSG est considéré comme la plus grande équipe française avec des joueurs de très grands talents, un phénomène qui s’est renforcé ces dernières années avec Neymar et Mbappé. Pour les Anglais, c’est une équipe de stars qui appartient au cercle fermé des grandes équipes européennes. Le football est un vecteur de rayonnement de la France à l’étranger, surtout depuis la victoire lors de la Coupe du monde en Russie. La victoire du PSG à Manchester a contribué à rehausser encore cette image positive du football français. Et pour Paris, le PSG est un élément d’attractivité et renforce l’image de la Ville », explique Jean-Pierre Jouyet, qui sait qu'en cette période de Brexit Paris pourrait être l'un des grands gagnants de ce divorce entre l'Angleterre et l'Union Européenne.