PSG ‍: Luis Enrique casse tout, un autre gardien débarque

Par Quentin Mallet

La hiérarchie des gardiens de but au Paris Saint-Germain est totalement relancée. Pas de numéro 1 fixé par Luis Enrique qui veut que tous ses gardiens soient prêts... même Arnau Tenas, le troisième.

Le contexte actuel du Paris Saint-Germain est particulier. Les prestations globales de l'effectif sont loin d'être satisfaisantes et soulèvent de nombreux débats sur les choix de Luis Enrique. Parmi ces derniers, celui du poste de gardien de but. Qui doit-il faire jouer absolument ? Existe-t-il une hiérarchie fixe ? L'histoire a montré quasi-systématiquement qu'une rotation équitable à ce poste n'était pas forcément gage de sûreté, bien au contraire. Paris l'a même déjà testé sous Mauricio Pochettino qui ne voulait pas choisir entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Avec Luis Enrique, force est de constater que le portier italien doit suivre la même logique. Mais jusqu'où la hiérarchie des portiers peut-elle être chamboulée par le technicien asturien ?

Arnau Tenas, la porte est ouverte

À en croire les récents propos du Parisien, il n'est pas impossible que Luis Enrique bouscule la hiérarchie des gardiens de but jusqu'à titulariser Arnau Tenas. Le portier espagnol, qui a reculé d'un échelon après l'arrivée de Matvey Safonov, pourrait prochainement l'effacer, lui et Gianluigi Donnarumma. « Aucun gardien n'est au-dessus des autres », déclarait l'entraineur parisien après le nul face à Nantes. Il n'y a donc pas de titulaire indiscutable à ce poste, c'est désormais une évidence.

« Le champion olympique (Arnau Tenas) fait en effet partie de la réflexion de Luis Enrique et demeure une option sur laquelle compte son entraîneur qui désire que tous ses gardiens soient 'prêts à jouer' », affirme le quotidien francilien. Pour rappel, le portier espagnol n'a pas disputé la moindre minute avec l'équipe première, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions. L'heure est donc peut-être venue pour lui de faire parler des qualités qui lui ont permis d'avoir les faveurs de Luis Enrique au moment de le recruter.