PSG : Pour Nike, Paris n’est pas un grand club sans Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

A l’image du Madrilène Cristiano Ronaldo, Neymar représente beaucoup plus qu’un simple joueur de football. Et ce n’est pas Nike qui dira le contraire.

En 2011, la marque à la virgule avait négocié un énorme contrat avec le Brésilien et l’entreprise de son père. Selon les informations d’UOL, il s’agirait d’un bail jusqu’en 2022 que l’équipementier peut prolonger unilatéralement de deux ans. De toute façon, au vu des montants annoncés, l’attaquant parisien ne s’opposera sûrement pas à une prolongation. En effet, Neymar a obtenu des clauses hallucinantes !

Par exemple, l’international auriverde touchera 815 000 euros s’il dispute plus de 70 % des matchs en sélection dans une année civile. Et ce n’est pas tout. L’ancien Barcelonais gagnerait 40 500 euros en cas de sacre en Coupe du monde, plus 162 500 euros avec le titre de meilleur buteur de cette compétition. Le genre d’options que Neymar a négociées pour tous les tournois internationaux comme la Copa America, les Jeux Olympiques et la Coupe des Confédérations. Sans oublier les 815 000 euros promis s’il remporte le Ballon d’Or.

Paris grimpe grâce à Neymar

Mais attention, ces chiffres sont revus à la baisse si le joueur n'évolue pas dans un club de catégorie A selon les critères de Nike. Comme vous pouvez l’imaginer, le PSG en fait bien partie, mais seulement grâce à sa star recrutée l’été dernier qui a convaincu son sponsor. Car en 2011, date de la signature du contrat, Paris appartenait à la catégorie C… Preuve que Neymar a vraiment fait passer le PSG dans une autre dimension.