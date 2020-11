PSG : Pour le Barça, Neymar allait sacrifier son salaire !

Dans : PSG.

Javier Bordas, ancien dirigeant du Barça et proche du dossier Neymar, a révélé que le Brésilien était prêt à baisser son salaire pour revenir dans son ancien club.

Si au jour d’aujourd’hui, compte tenu de la situation économique, le fait de revoir Lionel Messi et Neymar alignés ensembles sous le maillot barcelonais semble plus qu’improbable, la situation a failli être bien différente il y a quelques années. Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, Javier Bordas s’est exprimé sur l’éventuel retour de Neymar au Barça, sur lequel il a travaillé en 2019 avec Eric Abidal. Et selon l’ex-dirigeant Blaugrana, le Brésilien était prêt à faire de gros efforts économiques pour revenir.

« Nous étions si proche que Neymar pensait qu’il venait, et moi aussi. On a demandé au PSG de nous faire une offre, mais ce n'est pas un club vendeur. On l'a vu avec Verratti, Marquinhos, Thiago Silva...Nous avons essayé de toutes les manières possibles, mais les clubs n’ont pas réussi à se mettre d’accord. Certains joueurs ont même proposé de baisser une partie de leur salaire pour que Neymar puisse revenir. Je pense que Messi a encore le regret qu’on n’ait pas réussi à le faire revenir, il connaît l’impact qu’il aurait pu avoir. Les deux fois où Neymar a voulu revenir, il était prêt à faire de gros efforts au niveau du salaire » a déclaré Javier Bordas. Des efforts que la star semblerait moins enclin à accepter aujourd’hui, alors qu’une prolongation au PSG serait à l’ordre du jour.