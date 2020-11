Esp : Messi ou Neymar, fromage ou dessert au mercato

Dans : Liga.

En négociations pour prolonger son contrat au PSG, Neymar ne rejoindra probablement pas son ami Lionel Messi au Barça. Barcelone n'a plus les moyens de s'offrir les deux stars.

Lorsqu’il a rejoint le PSG en 2017 pour 222M d’euros, la volonté de Neymar était claire : sortir de l’ombre de Lionel Messi et remporter le Ballon d’Or. Quelques années plus tard, le bilan est sans appel, le Brésilien a déçu, entre blessures et irrégularité, le numéro 10 du PSG n’a pas franchi ce fameux cap et à postuler au trophée annuel ou faire gagner la Ligue des champions à Paris. Et depuis plusieurs saisons maintenant, les rumeurs sont nombreuses quant à un éventuel retour de Neymar au Barça. Si le joueur Parisien a fait quelques appels du pied à son ancien club, l’intérêt a toujours été réciproque. Depuis plusieurs saisons maintenant, les dirigeants du Barça rêvent d’associer à nouveau Lionel Messi et Neymar. Un rêve qui semble de plus en plus lointain alors que le joueur du PSG pourrait bien prolonger son contrat pour 5 années supplémentaires dans la capitale.

Le contexte actuel affaiblit économiquement même les plus gros clubs européens. C’est le cas du FC Barcelone, qui, s’il veut conserver son capitaine, ne pourra pas s’aligner sur le salaire astronomique demandé par Neymar. En effet, le Brésilien réclamerait pas moins de 40 millions d’euros par an ! Une somme que ne peut pas débourser le Barça, déjà bien occupé à tenter de conserver Lionel Messi… Si les deux hommes sont évidement connus pour être amis et être très compatibles sur le terrain, il semblerait que leurs exigences financières ne les privent de la chance d’un jour reporter le même maillot. Les dirigeants catalans doivent désormais faire un choix entre les deux joueur, car réunir les deux relève désormais du fantasme.