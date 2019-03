PSG : Pour gagner la C1, mieux vaut Cristiano Ronaldo que Neymar

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Encore une fois cette saison, la phase finale de la Ligue des Champions donne lieu à une accumulation de matchs fous.

Et logiquement, cela finit toujours pas tourner en faveur de la formation où évolue Cristiano Ronaldo. Il faut dire que le Portugais fait absolument tout pour ses équipes, que ce soit pour la Real Madrid ou désormais la Juventus Turin. Ainsi, pas étonnant de voir la Vieille Dame remonter le score pour sortir l’Atlético Madrid avec un 3-0 impeccable, porté par le triplé de CR7. Même à 34 ans, le quintuple Ballon d’Or a une soif de buts, de victoires et de titres, et cela donne un joueur toujours au plus haut niveau.

Pour gagner la #LigueDesChampions, plus de chances avec Ronaldo que Neymar. En plus, c'est moins cher... #JuveAtleti — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) 12 mars 2019

Une semaine après l’élimination du Paris Saint-Germain par Manchester United dans un match très décevant de la part des Parisiens, dans l’envie comme dans la maitrise, Nabil Djellit a bien évidemment décidé d’en rajouter une couche. Pour le journaliste de France Football, il n’y a pas photo sur qui choisir entre Neymar et CR7 si jamais on veut gagner la Ligue des Champions en fin de saison. Sans compter la petite remarque sur la différence de prix entre les deux joueurs, Cristiano Ronaldo ayant coûté deux fois moins cher que le Brésilien. La comparaison fait mal à ce stade de la compétition.