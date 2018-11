PSG : Vite des sanctions ! La demande de Riolo validée par Aulas

Dans : PSG, Foot Europeen, OL, Ligue 1.

Suite aux récentes accusations tombant sur le Paris Saint-Germain, Daniel Riolo et Jean-Michel Aulas ont, pour une fois, poussé vers une même direction.

Dans la deuxième saison des Football Leaks, Mediapart a décidé de frapper fort d'entrée... et sur les doigts du club de la capitale française. Coupables d'avoir effectué un dopage financier de 1,8 milliard d’euros, grâce notamment à l'aide de Michel Platini et de Gianni Infantino, le PSG a donc gonflé illégalement son budget pour pouvoir dépenser des centaines de millions d'euros sur le marché des transferts. Sauf que désormais, et depuis la dévaluation du contrat de sponsoring liant le club francilien à QTA, Paris est dans le viseur du fair-play financier, à cause notamment des transferts de Neymar et de Mbappé.

Selon les dernières révélations, le PSG va même devoir trouver 300 millions d'euros chaque saison à partir de 2019, date à laquelle l'UEFA a décidé d'annuler le contrat de QTA, pour éviter toute sanction. Une mission s'annonçant très compliquée, mais d'après Daniel Riolo, le PSG doit désormais être condamné avec la plus grande fermeté par l'instance européenne. « Si ce qui est dit, est avéré, alors les sanctions s’imposent... Nouveaux venus ou pas », a répondu le journaliste à Pierre Ménès sur Twitter. Une discussion validée par Jean-Michel Aulas, qui « trouve que Riolo progresse beaucoup ces derniers temps ». Le PSG est donc un bon sujet de réconciliation...