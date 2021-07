PSG : Pogba à Paris, Leonardo est bouillant

Dans : PSG.

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain pendant ce mercato estival, Paul Pogba se rapproche petit à petit d’un retour en France, lui qui n’a jamais évolué en L1 durant sa carrière.

Suite à un Euro 2021 réussi sous le maillot de l’équipe de France, malgré la défaite des Bleus dès les huitièmes de finale face à la Suisse, Paul Pogba a envie de changer d’air. Pour cela, il n’a maintenant plus qu’une seule destination en tête : Paris. Depuis près de dix ans, le milieu a largement fait le tour de la question à la Juventus (2012-2016) puis à Manchester United (depuis 2016). Par conséquent, et alors qu’il arrive à un an de la fin de son contrat, le champion du monde envisage clairement de faire ses valises. Mais sachant que MU reste pour l’instant intransigeant sur ce dossier, en réclamant 70 ME, les négociations pour le transfert de Pogba à Paris bloquent. Pas pour très longtemps, si l’on en croit les informations de Tutto Mercato Web, pour qui la venue de PP au PSG est de plus en plus probable.

Leonardo rassure pour Pogba

En quête d’un nouveau milieu de classe mondiale, après l’arrivée de Georginio Wijnaldum, Leonardo fait effectivement le forcing pour faire venir l'international tricolore. Pour arriver à ses fins, le directeur sportif parisien prépare une offre de 50 ME, qui pourrait convenir aux Red Devils. Car même si Manchester a acheté sa star pour deux fois plus il y a cinq ans, Pogba sort d’une saison compliquée. Autant dire que la somme de 50 ME pour un élément libre et gratuit dans six mois serait déjà une belle affaire. Selon le média italien, Leonardo est en tout cas confiant dans cette affaire : « Le directeur sportif a avoué à un petit cercle d'amis qu'il était très optimiste quant à l'arrivée de Pogba. Le PSG est donc en pole position pour Pogba, pour un énième coup extraordinaire ». Il est vrai que si Pogba venait à rejoindre Ramos, Donnarumma et Hakimi, aux côtés de Neymar ou Mbappé, le PSG disposerait probablement du plus bel effectif de son histoire. Pas étonnant quand on sait que les propriétaires de Doha veulent voir le PSG remporter la Ligue des Champions en 2022, date de la Coupe du Monde au Qatar.