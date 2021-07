PSG : Pogba à Paris, la révélation qui change tout !

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain veut frapper fort lors de ce mercato estival 2021 et c'est dans ce but, notamment, que Leonardo et Mino Raiola discutent du transfert de Paul Pogba. Le PSG et Manchester United pourraient rapidement faire affaire.

Parti à Miami pour prendre un peu de repos après l’énorme désillusion vécue avec l’équipe de France lors de l’Euro, Paul Pogba pourrait bien ne jamais revenir à Manchester United, club avec qui le milieu de terrain de 28 ans a encore un an de contrat. En effet, même si ces dernières semaines on évoquait l’intérêt de la Juventus ou dans un degré moindre du Real Madrid, c’est du côté du Paris Saint-Germain que l’international tricolore semble désormais en mesure de signer d’ici la fin du marché des transferts. Depuis des mois on entendait la petite musique de l’intérêt supposé du PSG pour le joueur formé au Havre, mais rien ne se concrétisait. Et cela même si Leonardo a montré dans le dossier Gianluigi Donnarumma qu’il était toujours dans les petits papiers de Mino Raiola, le super-agent du gardien de but italien, mais aussi de Paul Pogba.

🚨Info : En quête d'un milieu au profil complet, Leonardo est entré en contact avec Mino Raiola pour Paul Pogba 🇫🇷. Le Français serait ouvert à un départ alors qu'il n'a toujours pas prolongé avec Manchester United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 !https://t.co/uTjemiLmfn — Santi' FM (@Santi_J_FM) March 13, 2021

Et ce dimanche, la possibilité de voir Paul Pogba rejoindre le Paris Saint-Germain prend du volume puisqu’on apprend que Mino Raiola est bien lancé dans des négociations avec Nasser Al-Khelaifi et Leonardo au sujet du milieu mancunien. « En discussion avec le PSG, le milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba pourrait prendre la direction de la France cet été. Si rien n’est encore signé, les positions entre Mino Raiola et le PSG se sont rapprochées. Paris veut vraiment frapper fort cet été ! », annonce Santi’FM, journaliste de FootMercato, qui avait notamment annoncé il y a un mois l’accord total entre le Paris Saint-Germain et Georginio Wijnaldum. L'opération est donc lancée avec Paul Pogba, même si rien n'est officiellement signé. A ceux qui se demandent comment le PSG peut recruter autant de joueurs lors de mercato, on rappelle tout de même que pour l'instant Paris n'a recruté aucun joueur payant, Wijnaldum et Donnarumma étant libres. Bien évidemment, avec la signature annoncée d'Hakimi, et celle possible de Pogba, on entrera alors dans une nouvelle dimension.