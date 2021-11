PSG : Pochettino viré, Tottenham n'attend que ça

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Critiqué au PSG, Mauricio Pochettino peut compter sur l'obsession de son ancien club de Tottenham pour son avenir. A court ou moyen terme.

Après un début de saison difficile, Tottenham a du se séparer de son entraineur Nuno Espirito Santo, qui n’a pas eu le temps d’imposer son style comme il avait pu le faire à Wolverhampton. Le Portugais a pris la porte et en quelques jours, les dirigeants londoniens ont fait signer Antonio Conte, ancien de Chelsea et qui avait surtout l’énorme avantage d’être libre après son départ de l’Inter Milan en tant que champion d’Italie l’été dernier. Le manager italien n’est clairement pas un bouche-trou, et il arrive forcément avec l’ambition de remettre Tottenham au centre de la carte en Premier League dans un premier temps. Pendant cette transition, le nom de Mauricio Pochettino, qui avait été murmuré pendant l’été quand les Spurs cherchaient un manager, n’a toutefois quasiment pas été cité.

N'empêche pauvre Pochettino ça fait 4 mois qu'il fait tout pour se faire virer et il gagne tout ses matchs. — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) November 3, 2021

L’entraineur du PSG a déjà beaucoup à faire, et s’il est critiqué, il demeure néanmoins conforté par ses dirigeants pour mener les Parisiens vers les objectifs fixés. Néanmoins, son profil plait beaucoup, et le Real Madrid avait déjà pensé à lui l’été dernier, quand il cherchait également son nouvel entraineur. Cela n’avait pas perturbé Pochettino, qui n’avait pas pris la peine de démentir, se concentrant sur le mercato royal du Paris SG. Mais si les résultats venaient à se gâter, l’avenir de l’Argentin pourrait revenir sur le devant de la table au PSG, où l’Emir du Qatar est décisionnaire final dans les grands dossiers, et il n’est pas connu pour sa grande patience. D’autant plus que, malgré le recrutement d’Antonio Conte, Tottenham rêve toujours de récupérer le « Poch ».

Le contrat louche de Conte à Tottenham

Consultant pour Sky Sports, Clinton Morrison a rappelé que le président de Tottenham Daniel Levy avait un rêve, celui de ramener Pochettino. « Conte a signé pour un an et demi, avec une autre année en option. Je pense aussi qu’il y a une vraie chance pour qu’on revoit un jour Mauricio Pochettino de retour à Tottenham », a expliqué l’intervenant de Sky Sports News, qui estime que la durée plutôt courte du contrat d’Antonio Conte n’est pas anodine. Et laisse de la place pour le coach du PSG quand il sera prêt. Ou sans club.