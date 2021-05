PSG : Pochettino veut partir, une source confirme !

Dans : PSG.

Selon les informations de l’édition espagnole de Goal, Mauricio Pochettino a bel et bien demandé à quitter le PSG.

Les supporters du Paris Saint-Germain s’attendaient à souffrir avec le feuilleton Kylian Mbappé, voilà qu’un autre dossier brûlant anime le mercato. A la surprise générale, et comme indiqué plus tôt dans la semaine, Mauricio Pochettino pourrait quitter le PSG. TF1 avait surpris tout le monde en confirmant les informations de la presse anglaise et en indiquant que l’Argentin n’était pas contre un départ de Paris. L’ancien entraîneur de Tottenham discute notamment avec son ancien président Daniel Levy, qui cherche activement un successeur à José Mourinho. Ce dimanche, la version espagnole de Goal remet une pièce dans la machine en confirmant les velléités de départ de Mauricio Pochettino. Selon le média, l’entraîneur parisien a fait savoir à Leonardo et à Nasser Al-Khelaïfi son envie de quitter Paris.

Pas satisfait par l’organisation actuelle au sein du PSG, Mauricio Pochettino veut partir et suscite bien des convoitises. Tottenham est sur le coup… mais pas seulement. Le média confirme les rumeurs venues d’Espagne au sujet d’un supposé intérêt du Real Madrid. Également intéressé par Antonio Conte et associé à Christophe Galtier ce dimanche, le club merengue a sondé Mauricio Pochettino. Il sera désormais intéressant de voir comment ce dossier délicat évoluera. Pour l’heure, rien ne dit que le Paris SG permettra à Mauricio Pochettino de partir. Malgré des relations tendues avec son directeur sportif Leonardo, l’ancien entraîneur de l’Espanyol Barcelone pourrait être contraint de rester. En effet, Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar ne souhaitent pas se séparer de leur entraîneur, six mois seulement après son arrivée en remplacement de Thomas Tuchel, lequel a de son côté remporté la Ligue des Champions avec Chelsea samedi soir en battant Manchester City. Le casse-tête continue pour le PSG…