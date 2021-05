PSG : Pochettino, rendez-vous lundi avec Tottenham !

Dans : PSG.

L'avenir de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain suscite toujours des interrogations. Tottenham devrait entamer lundi les manoeuvres pour faire revenir son entraîneur.

Tandis que Thomas Tuchel fête sa victoire en Ligue des champions avec Chelsea, le PSG pourrait voir le remplaçant du technicien allemand repartir plus vite que prévu en Premier League. Depuis une semaine, plusieurs sources européennes et françaises confirment que Daniel Levy, propriétaire de Tottenham, veut faire revenir Mauricio Pochettino après l’avoir viré en 2019 au profit de José Mourinho. Tout cela pourrait sembler anecdotique, mais l’entraîneur argentin du Paris Saint-Germain ne serait pas insensible aux avances du boss des Spurs. Et ce dimanche, le Sun révèle que Daniel Levy va entamer dans 24 heures les discussions avec Nasser Al-Khelaifi afin de parvenir à un accord pour que Pochettino puisse repartir vers le Nord de Londres cinq mois seulement après avoir rejoint Paris.

Pour le tabloïd anglais, Mauricio Pochettino est désormais convaincu qu’il est impossible pour lui de travailler avec Leonardo, et le technicien du PSG est lui prêt à revenir rapidement à Tottenham malgré son humiliant limogeage en novembre 2019. Du côté des Spurs, on pense que le club français ne prendra pas le risque de garder coûte que coûte Pochettino, dont les débuts sur le banc parisien ont été mitigés, la perte du titre de champion de France et la décevante élimination en Ligue des champions ayant été mal vécus du côté de Doha. Pour le Sun, le départ de l’Argentin est quasiment acquis, et Mauricio Pochettino a même déjà une mission, c’est de convaincre Harry Kane de rester à Tottenham. Si cette opération se confirmait, le Paris Saint-Germain devra trouver un nouvel entraîneur, et les regards se tourneraient alors vers Antonio Conte...et Zinedine Zidane.