PSG : Pochettino, son attitude contre Nice ne passe pas !

Le PSG a été sorti de la Coupe de France par Nice ce lundi soir, mais le comportement de Mauricio Pochettino a excédé Pierre Ménès au plus haut point.

Grand favori pour la Coupe de France, comme chaque saison, le PSG a été sorti à domicile par l’OGC Nice. La formation azuréenne a solidement tenu le coup pendant 90 minutes, et faute de prolongation, tout s’est joué lors de la séance de tirs au but au cours de laquelle Marcin Bulka a brillé. Une déconvenue de plus pour Mauricio Pochettino, qui ne remportera pas une deuxième Coupe de France, le seul trophée qu’il avait pu soulever la saison passée. Sur le plan du jeu, la rencontre a été bien triste, avec notamment un manque de rythme flagrant pour surprendre des Niçois qui attendaient sagement les joueurs du PSG. Un peu trop au goût de Pierre Ménès, qui ne veut pas jeter la pierre aux Parisiens sur cette rencontre.

Pierre Ménès critique aussi Nice

« Que dire de ce PSG-Nice, sinon que mis à part les 20 dernières minutes pendant lesquelles Paris a poussé et Nice a contré, on n’a rien vu. Et j’ai envie de dire que c’est quand même en grande partie la faute des Niçois qui, vu la compo du PSG, auraient pu prendre un peu plus de risques. D’un côté les Aiglons étaient au complet, de l’autre il manquait Marquinhos, Neymar, Wijnaldum, Di Maria, Hakimi, Gueye… Quand tu es deuxième du championnat, c’est décevant d’adopter une tactique aussi restrictive. Alors au bout du compte, le Gym est qualifié, c’est sûr, mais leur manque d’allant offensif n’a pas contribué à faire un grand match », a balancé Pierre Ménès, qui a tout de même fini par reconnaitre que le niveau des joueurs parisiens n’était pas suffisant pour espérer beaucoup mieux, notamment un Julian Draxler peu inspiré et un Mauro Icardi renommé « Fantomas ».

Kimpembe parle, Pochettino regarde

Mais il y a un détail qui n’a pas échappé au consultant spécialisé, c’est l’attitude des Parisiens à l’approche de la séance des tirs au but. Mauricio Pochettino a laissé Presnel Kimpembe prendre la parole pour mobiliser les troupes, alors que le coach argentin est resté de côté les bras croisés. « Et puis il y a un autre truc qui m’a exaspéré, c’est au moment où les Parisiens étaient réunis en rond avant la séance de tirs au but. Kimpembé parlait au groupe pendant que Pochettino regardait ça les bras croisés… On a l’impression que le coach parisien est spectateur de ce qui se passe, avec l’air de n’en avoir rien à carrer. Ce n’est pas la première fois que je dis ça mais cela se voit de plus en plus », a balancé Pierre Ménès, pour qui il y a des attitudes qui ne trompent pas au PSG. Pas une bonne nouvelle avant de jouer le Real Madrid, où Pochettino jouera officiellement son avenir, même si parfois, il semble déjà être parti.