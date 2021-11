PSG : Pochettino ou Zidane, un plan anti-pigeon

Dans : PSG.

Alors que Leonardo a détruit toutes les dernières rumeurs autour de Mauricio Pochettino et de Zinédine Zidane, la direction du Paris Saint-Germain ne serait pas contre l’idée d’un turnover entre les deux entraîneurs.

Le club de la capitale française traverse une période compliquée. Sur le terrain d’abord, où le PSG vient de laisser échapper la première place de son groupe en Ligue des Champions en perdant contre Manchester City mercredi dernier. Mais aussi et surtout en coulisses, où l’avenir de Mauricio Pochettino continue à faire débat. Plus vraiment dans l'immédiat, vu que Manchester United a décidé d’offrir un poste d’entraîneur intérimaire à Ralf Rangnick. Mais en vue de la saison prochaine, Pochettino est toujours annoncé chez les Red Devils. Des rumeurs qui ne plaisent pas vraiment à Leonardo, qui a profité de tout cela pour écarter la piste menant à Zinédine Zidane. « On n'a pas envie que Pochettino parte. Il n'a jamais demandé à partir et aucun club ne nous a contacté par rapport à lui. On a beaucoup de respect pour Zinedine Zidane, mais je peux vous affirmer très clairement qu'il n'y a aucun contact et qu'aucune rencontre avec lui n'a eu lieu », a expliqué le directeur sportif du PSG sur l’AFP.

Le PSG ne paiera pas Pochettino

Malgré ce démenti, les bruits de couloir continuent quand même à circuler. Aux dernières nouvelles, Zizou ne serait finalement pas aussi chaud que cela pour rejoindre le PSG tout de suite, se voyant mal arriver comme le pompier de service dans une équipe qui peine à tourner à plein régime. Marseillais de coeur, l'ancien coach du Real Madrid hésite clairement à enfiler le costume d’entraîneur de Paris, malgré ses bonnes relations avec le Qatar. Une tendance résumée par Clément Pernia. « Conformément aux infos du Parisien aujourd'hui, Zidane est très ouvert à une éventuelle proposition du PSG. Paris pas du tout opposé à un départ de Pochettino, mais sans payer d'indemnités ! », a expliqué, sur Twitter, le journaliste parisien.

Paris ne veut plus être un pigeon

La précision est de taille, le PSG n'a pas encore une fois envie de passer pour le club qui paye toujours tout rubis sur l'ongle sans se soucier de ses choix précédents. Il aurait peut-être fallu éviter de lever l'option d'une année de contrat supplémentaire de Mauricio Pochettino juste après son arrivée également. Tout est donc encore jouable, même si le PSG n'est déterminé à faire de cadeaux en limogeant Pochettino pour qu'il file ensuite à Manchester United. Voilà de quoi conforter le patient Zinedine Zidane, qui se verrait bien arriver avec ses idées en place en fin de saison plus qu'à Noël.