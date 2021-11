PSG : Pochettino à MU, l'épisode 2 sort l'été prochain

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Même si Manchester United a trouvé son bonheur, avec la probable arrivée de Ralf Rangnick pour compenser le départ d’Ole Gunnar Solskjær, le PSG n’est pas tranquille pour autant à propos de Mauricio Pochettino.

Suite à l’éviction d’Ole Gunnar Solskjær le week-end passé, dans la foulée de la défaite de MU à Watford en Premier League (1-4), les dirigeants mancuniens avaient promu Michael Carrick. Nommé avec l’objectif de faire le lien entre l’ancien et le futur coach « intérimaire », l’Anglais a réussi une première mission mardi en permettant à MU de valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec la première place du Groupe F, grâce à une victoire contre Villarreal (2-0). Mais dans les jours qui arrivent, Carrick va vite retrouver son rôle secondaire dans son ancien club. Puisque selon la presse anglaise, United a trouvé un accord avec Ralf Rangnick. Jusqu’à la fin de la saison, le coach allemand prendra donc l’équipe mancunienne en main, avant d’occuper un poste de consultant sportif lors des deux prochaines années. Pour l’instant, son arrivée à Old Trafford n’est pas encore officielle, sachant que le Lokomotiv Moscou, club où Rangnick est responsable du développement, doit encore lui donner un bon de sortie. Mais sachant que l’entraîneur de 63 ans veut rejoindre MU, après avoir longuement hésité, le club russe va céder en lâchant son cadre contre une petite indemnité.

Pochettino à MU dès l’été prochain ?

Ralph Rangnick has been on MUFC’s radar for years. Why the club want to sign him for @BritishGQ https://t.co/iPMKB4mael — Andy Mitten (@AndyMitten) November 25, 2021

Pendant six mois, l’ancien du RB Leipzig va donc tenter de ramener Manchester sur le devant de la scène. Avant de laisser sa place à Mauricio Pochettino ? Tout le monde y pense à United. Vu que selon les informations de TalkSPORT, l’entraîneur du PSG reste bel et bien la priorité de la famille Glazer pour prendre la suite de Rangnick en vue des prochaines saisons. L’été prochain, MU aura peut-être une plus grande marge de manœuvre pour négocier avec Pochettino, qui est actuellement en poste à Paris. Et même s’il est en froid avec certains dirigeants du PSG, et alors que Zinédine Zidane est annoncé pour prendre sa place du côté du Parc des Princes, l’entraîneur argentin peut difficilement quitter son poste en cours de saison. Par contre, si Pochettino venait à échouer dans sa quête de Ligue des Champions aux côtés de Messi, Neymar ou Mbappé, sa mise à la porte pourrait être rapide. Et c’est à ce moment-là que Manchester United pourrait réaliser son rêve de faire venir Pochettino.