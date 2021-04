PSG : Pochettino et Mbappé, ça drague sec

Dans : PSG.

Alors que Neymar s'apprête à prolonger son contrat jusqu'en 2026 au sein du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, lui, est toujours dans l'incertitude par rapport à son avenir...

Le champion du monde est en train de tout casser cette saison. Plus que décisif en Ligue des Champions, et notamment face au Barça et au Bayern Munich durant la première partie de la phase finale, l'international français survole aussi les débats en Ligue 1. Face à l'AS Saint-Etienne dimanche, Kylian Mbappé a encore marqué un doublé, pour offrir une précieuse victoire à son équipe dans la course au titre de champion de France (3-2). Avec ces deux nouveaux buts, Mbappé compte maintenant 23 réalisations en 28 matchs de L1. Cette saison, Mbappé est donc le meilleur buteur du championnat, tout en étant le deuxième meilleur scoreur de la C1 derrière Erling Haaland. Autant dire que l'attaquant de 22 ans réalise probablement la meilleure saison de sa carrière. En pleine possession de ses moyens, et avec l'avenir devant lui, Mbappé est donc le joueur qu'il faut avoir dans son effectif en vue des prochaines années.

« J'espère qu'il restera longtemps avec nous »

Un constat parfaitement connu par Leonardo. C'est donc pour cette raison que le directeur sportif brésilien cherche à prolonger le bail du Français à Paris. Pour tenter de le convaincre, Leonardo pourra notamment compter sur l'aide de Mauricio Pochettino. « Je suis optimiste et comme Kylian est le meilleur ou l'un des meilleurs joueurs du Paris-Saint-Germain, j'espère qu'il restera longtemps avec nous. Nous sommes toujours optimistes. J'ai un staff très optimiste. Je crois qu'il faut l'être dans la vie. Il faut être positif, c'est le plus important. Je crois toujours que de bonnes choses peuvent arriver », a lancé, sur RMC, l'entraîneur argentin du PSG, qui sait que le projet francilien sera dépendant d'une prolongation de Mbappé. Car sans sa star française, et même si Neymar va prolonger, Paris ne fera plus aussi peur sur la scène européenne.