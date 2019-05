PSG : Neymar au Real Madrid, un traître à Paris ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Après une saison très délicate, le Real Madrid s’apprête à vivre un mercato très agité. En effet, l’équipe de Zinedine Zidane doit se renforcer et pour cela, une somme comprise entre 400 et 500 ME pourrait être investie sur le marché des transferts selon la presse espagnole. Les noms de Pogba, Hazard ou encore Eriksen sont régulièrement associés au champion d’Europe en titre, mais la priorité n°1 du club merengue se nomme toujours Neymar. Et à en croire les informations obtenues par le site OK-Diario, le Real Madrid n’a pas encore fait une croix sur la venue du Brésilien.

Une offre à hauteur de 250 ME serait même en préparation pour convaincre le Paris Saint-Germain de lâcher son meneur de jeu, recruté pour 220 ME en provenance du FC Barcelone il y a tout juste deux ans. Le deal paraît impossible à première vue, mais le Real pourrait, selon le média espagnol, compter en interne sur le soutien… du père de Neymar. Ce dernier, qui a toujours publiquement clamé que son fils souhaitait rester à Paris, aurait en effet un comportement bien différent en interne. La preuve, il œuvrerait pour rendre ce transfert possible dès cet été. Reste à voir si un accord pourra être trouvé entre les différentes parties, ce qui est évidemment loin d’être certain…