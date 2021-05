PSG : Pochettino au Real, c'est la Une de Marca

Dans : PSG.

Tout récemment en poste au PSG, Mauricio Pochettino est annoncé en discussions avec Tottenham. Une situation qui a mis le Real en alerte, alors que Zidane vient de partir.

La valse des entraineurs était très attendue en France, elle touche finalement toute l’Europe. En quelques heures, Antonio Conte et Zinedine Zidane ont quitté leur poste à l’Inter Milan et au Real Madrid, tandis qu’Andrea Pirlo (Juventus) ou Ronald Koeman (Barcelone) sont particulièrement menacés. Un vrai jeu des chaises musicales a donc débuté, et il pourrait y avoir une nouvelle donne particulièrement surprenante. En effet, pour faire oublier Zidane, le Real Madrid pensait dans un premier temps à Massimiliano Allegri, mais ce dernier va remplacer Andrea Pirlo à la Juventus, cela ne fait guère de doute. La place est libre, et semblait même promise à Antonio Conte, qui ne ferait toutefois pas l’unanimité avec ses méthodes très dures, dans le vestiaire madrilène. Son passage raté à Chelsea freine pour le moment un peu les ardeurs au Real. Surtout que Florentino Pérez s’est mis dans la tête que Mauricio Pochettino pouvait bien quitter son poste au PSG.

L’entraineur argentin vient pourtant d’arriver au mois de janvier, mais il a été annoncé en discussions avec Tottenham pour un retour fracassant chez les Spurs. Refroidi par la situation à Paris, et notamment la difficulté de gérer le vestiaire sans l’appui de ses dirigeants, Pochettino a toujours rêvé d’entrainer le Real Madrid, et en était tout proche avant le retour de Zidane. Le club merengue s’est en effet brutalement réveillé sur cette piste, affirme Marca à sa Une, notamment en voyant que Tottenham avait réellement lancé l’offensive pour récupérer le coach du Paris SG. Un embouteillage totalement improbable il y a encore quelques heures encore, et qui doit faire passer quelques sueurs froides aux dirigeants du PSG, qui ne s’attendaient pas à être embêtés sur ce dossier pendant l’été. Les réponses ne devraient en tout cas pas tarder, les clubs ayant bien l’intention de trouver chacun leur entraineur afin de passer rapidement à l’achat des joueurs sur le marché des transferts.