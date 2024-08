PSG ‍: Luis Enrique, son coup de sang fait plier Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Eblouissant à l’Euro avec l’Espagne, Fabian Ruiz a fait l’objet de multiples discussions en interne au PSG, entre ceux qui souhaitent le vendre et ceux qui désirent le garder. Au final, c’est Luis Enrique qui aura le dernier mot au sujet de l’avenir du champion d’Europe de 28 ans.

Titulaire dans l’esprit de Luis Enrique la saison dernière, Fabian Ruiz n’a pas crevé l’écran au Paris Saint-Germain, c’est peu de le dire. Critiqué par une majorité de supporters, l’international espagnol n’est pas encore entré dans les coeurs, bien au contraire. Il y a encore quelques semaines, personne ne se serait opposé à son départ durant le mercato estival. Mais entre temps, l’ancien milieu de terrain de Naples a choqué tout le monde à l’Euro. Titulaire indiscutable de Luis de la Fuente aux côtés de Pedri (puis Olmo) et de Rodri, Fabian Ruiz s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du tournoi et a grandement contribué au sacre de la Roja.

Luis Enrique s'oppose au départ de Fabian Ruiz

Sa valeur marchande a logiquement explosé et pour le Paris Saint-Germain, l’opportunité était belle de revendre Fabian Ruiz pour près de 50 ME, deux ans après l’avoir recruté pour moitié moins à Naples. En interne, plusieurs dirigeants importants du PSG étaient favorables au départ de l’international espagnol cet été, dont Nasser Al-Khelaïfi qui voulait montrer qu'il savait bien vendre. C’est néanmoins à Luis Enrique qu’est revenu le dernier mot et selon les informations de RMC, l’ancien coach du FC Barcelone a mis son véto au départ de Fabian Ruiz. Aux yeux de Luis Enrique, il est tout simplement impensable de se séparer de l’un des joueurs qui incarne le mieux sa philosophie de jeu au milieu de terrain, et cela malgré les signatures de Désiré Doué et de Joao Neves dans ce secteur.

Ce dossier semble désormais verrouillé et même en cas de très grosse proposition d’ici la fin du mercato, Fabian Ruiz ne devrait pas partir. Cela conviendra parfaitement au joueur, qui a évoqué à plusieurs reprises un retour en Espagne ces dernières semaines, mais pas dans l’immédiat. Le milieu de terrain de la Roja souhaite terminer sa carrière en Liga mais avant cela, il sait qu’il a encore de belles années à vivre dans un club ambitieux tel que le Paris Saint-Germain. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique, qui peut compter sur plusieurs solutions au milieu de terrain avec Fabian Ruiz, Joao Neves, Vitinha, Zaïre-Emery ou encore Asensio et Lee. Les supporters du club francilien attendent maintenant de voir un Fabian Ruiz aussi étincelant sous le maillot rouge et bleu que lors de l’Euro avec l’Espagne.