PSG : Pochettino a pris le contrôle

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Souvent discret en dehors de ses prises de parole dans les conférence de presse avant et après les matchs, Mauricio Pochettino a récemment décidé de saisir les micros qui lui étaient tendus.

Dans un long entretien à L’Equipe, il a bien fait comprendre qu’il était au service du PSG, et que ses principes de jeu pouvaient être largement oubliés car on lui demandait surtout de faire jouer les stars ensemble et de gagner. Une façon aussi de se dédouaner devant le jeu parfois peu inspiré des Parisiens et les critiques qui en découlent. Ce dimanche, c’est dans la presse anglaise que Pochettino a pris la parole pour expliquer notamment ce qu’il en était de sa situation contractuelle. L’entraineur du PSG a visiblement confiance en ses capacités, et cela démontre aussi une plus grande maturité dans son aventure parisienne. Notamment dans la gestion des joueurs, comme l’explique le journaliste spécialisé Fabrizio Romano, qui a visiblement des échos sont sur la façon dont les choses se déroulent au Paris Saint-Germain.

Pochettino maitrise la clé du vestiaire

« Je pense que c’est vraiment un très bon manager. J’ai le sentiment que maintenant, il a le contrôle de son vestiaire. Et ça, c’est la clé quand vous devez travailler avec ce type de joueurs », a livré Fabrizio Romano, qui sait, comme le répétait souvent Carlo Ancelotti, que la gestion des stars était la clé d’un vestiaire bien tenu et allant dans le bon sens. Pour le moment, en dehors de quelques grincements quand Lionel Messi ou Kylian Mbappé sont sortis du terrain un peu trop tôt à leur goût, l’Argentin fait un sans-faute y compris dans le dossier difficile de la gestion des gardiens de but. Mais il faut dire que Neymar, Mbappé ou Messi ne débutent pas souvent sur le banc de touche, ce qui aide à conserver une ambiance plus légère.