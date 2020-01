PSG : « Plus technique que Mbappé », un Marseillais défie la star !

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain n'est pas encore qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France, mais du côté de Marseille on est déjà prêt à défier Neymar et surtout Kylian Mbappé.

Tout comme l’OM, qui est opposé ce dimanche à Trélissac, le PSG jouera sa place pour la suite de la Coupe de France dans la soirée contre l’équipe de Linas-Monthléry. A priori, le Paris Saint-Germain devrait pouvoir continuer sa route et affronter pourquoi pas au prochain tour…l’Athlético Marseille. Car l’autre club de la cité phocéenne, qui évolue en N3 a réussi l’exploit d’éliminer Rodez, formation de Ligue 2. Et forcément, du côté de l’AM on espère désormais tirer un gros au prochain tour et même un très gros comme l’a confié Sander Benbachir, attaquant de l’Athlético Marseille.

Moins rapide et plus technique que Mbappé ?

Et plus que l’Olympique de Marseille, c’est le Paris Saint-Germain que le joueur de 22 ans, révélé du côté de Niort, veut défier. Car Sander Benbachir ne doute de rien et rêve déjà plus grand. « Sur qui j’espère tomber ? Le Paris-SG, plutôt que l'OM. L'OM, ce sont des bons joueurs, mais le Paris-SG, c'est une autre classe encore. Je veux tomber contre Mbappé, je pense qu'il court plus vite que moi, mais je suis plus technique que lui ! », a lancé le joueur du club marseillais. On a hâte de voir cela, mais il faudra cependant attendre que le PSG se qualifie et que le tirage au sort soit facétieux avec le club de Marseille.