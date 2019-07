PSG : Plus personne n'aime Neymar à Paris, vive Mbappé !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Arrivé au PSG comme une légende il y a deux ans, Neymar ne repartira pas comme un dieu s'il doit quitter le Paris Saint-Germain lors de ce mercato, la star brésilienne n'ayant pas autant marqué l'histoire du club de la capitale que Zlatan Ibrahimovic en son temps. Car Neymar a réussi le challenge de se mettre pas mal de monde à dos en raison de son attitude parfois agaçante sur le plan sportif, et totalement pathétique en dehors des terrains. Mais Nasser Al-Khelaifi ayant visiblement décidé de mettre un terme à la plaisanterie, les choses vont, ou plutôt devraient, changer radicalement.

Pour Jérôme Alonzo, face à un Neymar qui ne fait plus rêver personne au PSG, les dirigeants parisiens doivent désormais confier l'avenir du projet à un Kylian Mbappé dont l'image sur le plan mondial est très positive et qui en plus revendique de devenir le patron de l'équipe de Thomas Tuchel. « Humainement, Kylian Mbappé est un leader. Qu'on lui file un double des clés. C'est un mec que les gens aiment. Neymar, les gens ne l'aiment plus. Tuchel doit aller vers Kylian, lui parler, parfois le laisser faire, l'observer, s'appuyer dessus. Il crie son envie de réussir. Que le club en profite en le laissant assumer », réclame, dans les colonnes de France-Football, l'ancien gardien de but du Paris Saint-Germain. Reste que pour l'instant, Neymar est toujours au PSG faute d'une vraie offre sérieuse.