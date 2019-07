PSG : « Plus grand flop de l’histoire du football », Neymar gagne un titre

Dans : PSG, Ligue 1.

Blessé et donc absent de la victoire du Brésil en Copa America, Neymar va décidément de mésaventures en mésaventures depuis qu’il a rejoint le PSG.

A chaque fois blessé dans les moments cruciaux de la saison, vilipendé pour son comportement pendant la Coupe du monde, le numéro 10 parisien a désormais fait savoir son désir de quitter le club de la capitale française afin de retourner à Barcelone. De quoi mettre fin à une aventure qui aura déçu beaucoup de monde si elle se termine de cette façon. Et pourtant, Neymar était arrivé pour aider le PSG à passer un cap et à jouer réellement pour la victoire finale en Ligue des Champions. Même si son départ n’est pas encore acté, certains consultants tirent déjà un bilan catastrophique de son passage au Paris Saint-Germain. C’est le cas de Nabil Djellit, persuadé que Neymar est le plus grand raté de l’histoire du football.

Si #Neymar part... En terme de retour sur investissement, c'est le plus grand flop de l'histoire du football. pic.twitter.com/4pwVBQZvXQ — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) 9 juillet 2019

« Si Neymar part... En terme de retour sur investissement, c'est le plus grand flop de l'histoire du football », a livré le journaliste de France Football. Logique pour le joueur le plus cher jamais transféré dans le monde du ballon rond, et qui n’aura remporté que des titres nationaux avec le PSG si jamais son passage à Paris devait se terminer cet été. Reste à savoir comment Paris s’en remettra, sportivement et financièrement, sachant que d’énormes sponsors sont arrivés notamment en raison de la présence du Brésilien. Mais ça, c’est une autre histoire.