PSG : Piqué s’est bien moqué du monde sur le cas Neymar

Dans : PSG.

Le mois dernier, Gerard Piqué avait confié que les joueurs du FC Barcelone étaient prêts à faire un geste financier pour faciliter le retour de Neymar. Une version totalement démentie.

Incapable de financer le transfert de Neymar cet été, le FC Barcelone a tout tenté pour convaincre le Paris Saint-Germain. De nombreux joueurs ont été offerts en échange, sans succès. Conscients de la situation, et impatients de retrouver leur ami et ancien coéquipier, les hommes d’Ernesto Valverde auraient donc proposé à la direction de différer certains paiements afin de respecter le fair-play financier. C’était du moins la révélation de Gerard Piqué. « Cela ne nous posait pas de problème. L’idée était de trouver une solution », expliquait le défenseur central, qu’il ne fallait pas prendre au sérieux…

En effet, son partenaire Luis Suarez a été relancé sur le sujet et en a profité pour balancer l’énorme mensonge de l’Espagnol. « Il faut parfois prendre avec des pincettes ce que dit "Geri". Il est très habile et très expérimenté dans sa communication, a démenti l’attaquant uruguayen pour Sport. Dans ce cas, il sait et il est conscient que nous les joueurs, nous n'étions pas du tout concernés par le cas "Ney". Nous étions prêts à lui souhaiter la bienvenue, à lui ou à n'importe quel joueur qui voudrait venir, mais toujours en restant étrangers à ce dossier. » A croire que Piqué s’est bien amusé avec cette fausse révélation.