PSG : Pierre Ménès se mouille, ce sera Griezmann ou Neymar au Barça

La journée de vendredi a été chaude du côté de Barcelone, et pas uniquement parce que ce début d'été est caniculaire sur le plan climatique dans toute l'Europe. En effet, Josep Maria Bartomeu a décidé de se lancer dans deux batailles en même temps, une avec l'Atlético Madrid pour aboutir au transfert d'Antoine Griezmann, et l'autre avec le Paris Saint-Germain concernant Neymar Jr. Pour l'attaquant français, le Barça veut marchander le paiement des 120ME de la clause libératoire, tandis que pour la star brésilienne du PSG il s'agit surtout de demander aux dirigeants du Paris SG d'accepter l'idée de voir Neymar partir au mercato.

Quoi qu'il en soit, Pierre Ménès est lui persuadé que le FC Barcelone ne fera pas venir Antoine Griezmann et Neymar en même temps lors de ce mercato estival 2019. « Griezmann ? C’est bizarre que ça soit pas déjà signé (...) C’est Neymar le problème car le Barça peut pas faire les deux », estime, via Twitter, le consultant de Canal+, persuadé que le président du FC Barcelone joue sur les deux tableaux pour essayer de gagner un peu de temps avant de faire son choix final entre Antoine Griezmann et Neymar. Un scénario qui tient debout, car il est évident que le dossier du champion du monde français devrait être bouclé depuis le 1er juillet.